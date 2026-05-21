Kia Sportage Tri-Fuel la prova de Il Fattoit – Quando l’ibrido col turbo incontra il GPL – FOTO

Una nuova versione della Kia Sportage è stata sottoposta a prova da Il Fatto.it, mettendo in evidenza la sua configurazione tri-fuel, che combina un motore turbo con alimentazioni a benzina, GPL e diesel. La vettura presenta un design compatto e si distingue per la possibilità di scegliere tra diverse fonti di carburante. Le immagini pubblicate mostrano dettagli esterni e interni, offrendo uno sguardo completo sulla vettura. La prova si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità di utilizzo di questa versione ibrida.

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‹ › 1 7 kia sportage tri-fuel. ‹ › 2 7 kia sportage tri-fuel. ‹ › 3 7 kia sportage tri-fuel. ‹ › 4 7 kia sportage tri-fuel. ‹ › 5 7 kia sportage tri-fuel. ‹ › 6 7 kia sportage tri-fuel. ‹ › 7 7 kia sportage tri-fuel. Full hybrid e GPL, due alimentazioni che nessun costruttore, a parte Kia, aveva mai messo insieme. La Casa coreana ha iniziato a farlo nel 2024 con la Niro, che utilizza un sistema sviluppato da Kia Italia e da Westport Fuel Systems Italia, due aziende che nel 2026 hanno festeggiato trenta anni di collaborazione. Oggi il powertrain Tri-fuel debutta sulla Sportage, ovvero la best-seller globale del marchio con più di 7 milioni di unità vendute a livello globale, dove, rispetto alla Niro, ha guadagnato il turbocompressore, che porta la potenza totale a 237 cavalli e la coppia massima a 380 Nm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kia Sportage Tri-Fuel, la prova de Il Fatto.it – Quando l’ibrido col turbo incontra il GPL – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kia Sportage Tri-Fuel: turbo benzina ibrida GPL. Sullo stesso argomento Kia Sportage Tri-Fuel, ibrido e Gpl per contenere i costi. Come vaElettrica? Full hybrid? Plug-in? Diesel? Gpl? Oggi l'automobilista non sceglie soltanto una macchina: sceglie una direzione. Kia amplia la gamma Sportage: debutta il nuovo Tri-Fuel Full Hybrid GPL(Adnkronos) – Kia amplia la gamma di uno dei SUV più importanti della propria offerta con il lancio del nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL,... Debutta Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL: l'innovativa tecnologia tre-in-uno che garantisce 237 CV, 1.500 km di autonomia e costi di gestione imbattibili. Scopri dettagli, allestimenti e la nuova Black Edition. | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/11/kia… x.com Novità Kia reddit Sportage Tri-Fuel: Kia a tutto risparmio con l’ibrido GplIl sistema introdotto con la Niro arriva sulla bestseller che così ha un’autonomia di oltre 1.500 chilometri e ridotti costi di gestione ... repubblica.it Kia Sportage 2026: debutta la nuova Tri-Fuel, che combina il Full Hybrid con il GPLKia Italia amplia la gamma di Kia Sportage con una nuova variante Full Hybrid GPL, soluzione che unisce alimentazione a benzina, GPL e tecnologia elettrificata. L’obiettivo è offrire consumi contenuti ... infomotori.com