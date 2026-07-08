Khalaili sempre più vicino all’Inter | tra parte fissa e bonus offerta da 27 milioni!

Da internews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Khalaili si avvicina all’Inter con un’offerta che si aggira intorno ai 27 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. L’esterno israeliano è al centro di trattative con il club nerazzurro, che da settimane cerca un sostituto di Denzel Dumfries. L’offerta complessiva potrebbe arrivare quasi a 30 milioni. La trattativa sembra prossima a concludersi, con l’accordo che appare sempre più vicino.

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di Stefano Cori Khalaili sembrerebbe sempre più vicino al trasferimento all’Inter. L’offerta per l’esterno israeliano ha quasi raggiunto i 30 milioni. L’Inter da settimane è alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha lasciato i nerazzurri per una cifra di 20 milioni di euro, è andato al Real Madrid, il club spagnolo ha sfruttato la clausola presente nel suo contratto. Il nome scelto come sostituto è Anan Khalaili. Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari su X, l’Inter sembrerebbe sempre più vicina ad Anan Khalaili. I nerazzurri sono in contatto diretto con USG, e l’intenzione è di provare a chiudere entro questa settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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