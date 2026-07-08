Calciomercato Inter rilancio per Khalaili | presentata una nuova offerta da 23 milioni più bonus

Da internews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus per il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise. La società nerazzurra ha deciso di rilanciare nella trattativa per l’acquisto di Khalaili, aumentando la proposta iniziale. La trattativa tra le parti prosegue, con l’obiettivo di definire il trasferimento del giocatore.

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di Alberto Petrosilli I nerazzurri aumentano la proposta all’Union Saint-Gilloise per Khalaili: sul piatto 23 milioni di euro più bonus. L’Inter compie un nuovo passo nella trattativa per Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus per cercare di convincere l’Union Saint-Gilloise a cedere l’esterno. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Si tratta di un rilancio rispetto alla proposta iniziale, che era pari a 20 milioni di euro più bonus. La dirigenza interista conferma così la volontà di puntare con decisione sul giocatore, considerato il principale obiettivo per rinforzare la corsia esterna. 🔗 Leggi su Internews24.com

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