Calciomercato Inter rilancio per Khalaili | presentata una nuova offerta da 23 milioni più bonus
L’Inter ha presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus per il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise. La società nerazzurra ha deciso di rilanciare nella trattativa per l’acquisto di Khalaili, aumentando la proposta iniziale. La trattativa tra le parti prosegue, con l’obiettivo di definire il trasferimento del giocatore.
di Alberto Petrosilli I nerazzurri aumentano la proposta all’Union Saint-Gilloise per Khalaili: sul piatto 23 milioni di euro più bonus. L’Inter compie un nuovo passo nella trattativa per Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus per cercare di convincere l’Union Saint-Gilloise a cedere l’esterno. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Si tratta di un rilancio rispetto alla proposta iniziale, che era pari a 20 milioni di euro più bonus. La dirigenza interista conferma così la volontà di puntare con decisione sul giocatore, considerato il principale obiettivo per rinforzare la corsia esterna. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Como non molla Chalobah, nuova offerta al Chelsea: rilancio da 30 milioni più bonus
Calciomercato Inter, rilancio per Jones: offerta vicina ai 25 milioni rifiutata dal LiverpoolL’Inter ha presentato un’offerta vicina ai 25 milioni di euro per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones.
Temi più discussi: Inter, per Khalaili offerti 20 milioni all'Union Saint-Gilloise; Calciomercato Inter, assalto a Khalaili: superata la concorrenza del Napoli, ecco le cifre dell'affare; Khalaili, l’Inter ha scelto il dopo Dumfries: c’è l’accordo, superato il Napoli; ?? Juve, ora spunta Soulè. Ibra stregato da Alajbegovic, il Milan ci prova.
Calciomercato Inter-Curtis Jones rilancio in arrivo, contatti per Doué, il contropiede della Juventus e i due no inglesi di Stankovic... - Le indiscrezioni nerazzurre x.com
L'Inter insiste per Khalaili! Secondo Fabrizio Biasin, i nerazzurri preparano un rilancio. Doué, seguito anche dal Milan, resta un'alternativa. #Inter #Calciomercato #Khalaili #Doué #SerieA facebook
Inter, Jones resta il grande obiettivo: i nerazzurri preparano il rilancioDopo la prima offerta respinta, l'Inter alza la sua offerta, forte di un'intesa con il giocatore ... msn.com
Khalaili vuole l'Inter, respinta la prima offerta: l'USG chiede 30 milioniÈ iniziata ufficialmente la trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004. I nerazzurri, che hanno scelto il giocatore dell'Union per sostituire Dumfrie ... sport.sky.it