Kering Accademia per le Eccellenze insediato il Comitato di Pensiero che guiderà il progetto formativo
È stato insediato il Comitato di Pensiero della Kering Accademia per le Eccellenze presso il Campus Valore Italia nel MIND Milano Innovation District. Sono stati firmati otto Memorandum of Understanding con istituzioni formative del territorio, tra cui ACOF, AFOL, CAPAC, Galdus, HModa, ITS Cosmo, Istituto Modartech e SCHOLA. Questi accordi puntano a creare una rete di collaborazione per sviluppare un percorso formativo dedicato ai mestieri d’eccellenza.
Presso il Campus Valore Italia - MIND Milano Innovation District, sono stati siglati i primi Memorandum of Understanding con otto istituzioni formative del territorio - ACOF, AFOL, CAPAC, Galdus, HModa, ITS Cosmo, Istituto Modartech e SCHOLA - per dare vita a una rete diffusa capace di proiettare nel futuro i mestieri d'eccellenza. Insieme alle scuole delle Maison del Gruppo, queste istituzioni contribuiranno a valorizzare le specificità delle rispettive filiere produttive, anche grazie alla Kering Lounge, il nuovo spazio all'interno di MIND dedicato allo scambio di conoscenze e alla costruzione di una comunità orientata alla trasmissione del sapere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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