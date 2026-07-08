Kering Accademia per le Eccellenze insediato il Comitato di Pensiero che guiderà il progetto formativo

Notizia in breve

È stato insediato il Comitato di Pensiero della Kering Accademia per le Eccellenze presso il Campus Valore Italia nel MIND Milano Innovation District. Sono stati firmati otto Memorandum of Understanding con istituzioni formative del territorio, tra cui ACOF, AFOL, CAPAC, Galdus, HModa, ITS Cosmo, Istituto Modartech e SCHOLA. Questi accordi puntano a creare una rete di collaborazione per sviluppare un percorso formativo dedicato ai mestieri d’eccellenza.