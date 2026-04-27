Progetto educativo 0–6 | il Comune di Chieti completa il percorso formativo

Il Comune di Chieti ha concluso il ciclo di formazione relativo al progetto educativo rivolto ai bambini da zero a sei anni. Il percorso, iniziato durante la legislatura, aveva come obiettivo il miglioramento dei servizi dedicati alla prima infanzia. La fine del percorso formativo è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha portato a termine le attività previste.

Il Comune di Chieti comunica di aver portato a compimento il ciclo di formazione dedicato al sistema educativo 0–6 anni, avviato nel corso della legislatura come intervento strutturato per il rafforzamento della qualità dei servizi per la prima infanzia. Con l’attivazione del primo e del terzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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