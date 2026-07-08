Kamada rinnova con il Crystal Palace | accordo raggiunto per la permanenza del giapponese

Daichi Kamada rimarrà al Crystal Palace fino a giugno 2027. L’accordo tra il giocatore e il club è stato definito e l’annuncio ufficiale arriverà entro 24 ore. La firma conferma il prolungamento del contratto del centrocampista giapponese.

Daichi Kamada prolunga con il Crystal Palace: accordo raggiunto per la permanenza del giapponese. L’accordo per Daichi Kamada è stato definito e l’annuncio è atteso entro 24 ore, con il centrocampista giapponese destinato a restare al Crystal Palace fino a giugno 2027. Una mossa considerata strategica dal club, che blinda uno dei suoi giocatori più brillanti proprio nel momento in cui l’ex Eintracht era tecnicamente svincolato dopo la scadenza del contratto il 30 giugno, circostanza che aveva alimentato l’interesse di diversi club, soprattutto dopo le ottime prestazioni offerte con il Giappone ai Mondiali 2026, conclusi con l’eliminazione contro il Brasile ai sedicesimi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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