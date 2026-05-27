Il Crystal Palace ha vinto 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale di Conference League. La rete decisiva è stata segnata da Mateta, con l'assist di Kamada. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0, garantendo alla squadra inglese il titolo. Non ci sono stati altri gol o eventi significativi nel corso dell'incontro.

Il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano 1-0 e si aggiudica la Conference League. Per il club inglese, che la scorsa stagione si è aggiudicata la FA Cup, si tratta del primo trofeo internazionale della propria storia. Protagonista della serata è il centravanti Mateta, che a gennaio è stato ad un passo dal trasferimento al Milan. Niente da fare per il Rayo Vallecano, che nella ripresa ha tentato (inutilmente) di rientrare in partita. Ritmi blandi e poche emozioni nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Il Crystal Palace prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma non crea particolari occasioni. Gli spagnoli si difendono con ordine e provano qualche sortita in contropiede. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta e Kamada decisivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Alle 21 Crystal Palace-Rayo Vallecano, le ufficiali: Glasner con Mateta, Alemao per PerezAlle 21 si gioca la partita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, con le formazioni ufficiali annunciate.

Leggi anche: Il Crystal Palace vince anche la Conference League, Rayo Vallecano battuto in finale: decisivo Mateta

Temi più discussi: PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3: Buendia e Rogers show. Emery nella storia; Verso Verona-Roma: out Gagliardini, sarà squalificato; PAGELLE E TABELLINO Lazio-Pisa 2-1: Pedro saluta con una prodezza.

Il Crystal Palace vince anche la Conference League, Rayo Vallecano battuto in finale: decisivo MatetaHa dovuto aspettare 120 anni per vincere il primo titolo della sua storia il Crystal Palace, che battendo 1-0 il Rayo Vallecano si è aggiudicato la Conference League ed ha conquistato il terzo trofeo ... fanpage.it

LE PAGELLE CRYSTAL PALACE RAYO VALLECANO | I voti del primo tempo! (Conference League)Le pagelle di Crystal Palace Rayo Vallecano. Tutti i voti della finale di Conference League di oggi 27 maggio 2026 a Lipsia ... ilsussidiario.net