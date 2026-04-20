Giocatori del Crystal Palace festeggiano con i tifosi a Firenze dopo la vittoria in semifinale UECL

I giocatori del Crystal Palace hanno celebrato con i tifosi a Firenze dopo aver vinto la semifinale della UEFA Europa Conference League. La squadra si è radunata tra i supporter, condividendo momenti di gioia e festeggiamenti nel centro della città. La vittoria permette alla squadra di approdare alla finale della competizione e ha suscitato entusiasmo tra i presenti. La scena si è svolta nel cuore della città italiana, con i giocatori che hanno interagito con i tifosi presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I giocatori del Crystal Palace si sono uniti ai loro tifosi per festeggiare in centro a Firenze, dopo aver raggiunto le semifinali della Conference League a spese della Fiorentina. Nonostante una sconfitta per 2-1 nel match di ritorno, il club della Premier League si è qualificato con un punteggio aggregato di 4-2. Tra i giocatori avvistati in centro a Firenze giovedì sera, poche ore dopo la partita, c’erano Dean Henderson, Adam Wharton, Will Hughes e Chris Richards. Questa sconfitta, pur non avendo influito sul passaggio del turno, non ha impedito ai calciatori di godere del momento e di festeggiare con i tifosi nel cuore della città.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giocatori del Crystal Palace festeggiano con i tifosi a Firenze dopo la vittoria in semifinale UECL. Notizie correlate Il Crystal Palace fa festa di notte a Firenze dopo la vittoria: calciatori ripresi in giro per la cittàIl Crystal Palace si è concesso una notte di festa dopo la qualificazione alle semifinale di Conference League arrivata a seguito del ritorno dei... Firenze, i tifosi del Crystal Palace si fanno notare: cori da un balcone di Piazza del DuomoUn momento del prepartita di Fiorentina-Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League: i tifosi inglesi, circa 1300 in città,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: SportMediaset: Crystal Palace, giocatori scatenati nella notte a Firenze Video; Il Crystal Palace fa festa di notte a Firenze dopo la vittoria: calciatori ripresi in giro per la città; Fiorentina, così puoi rimontare il Crystal Palace; Alla Fiorentina non basta il cuore, niente rimonta contro il Crystal Palace. Giocatori del Crystal Palace festeggiano con i tifosi a Firenze dopo la vittoria in semifinale UECL.FIRENZE, ITALIA – 16 APRILE: Il Crystal Palace FC celebra la vittoria dopo il match di ritorno dei Quarti di Finale della UEFA Conference League 2025/26 contro l’ACF Fiorentina, disputato presso lo ... napolipiu.com Il Crystal Palace fa festa di notte a Firenze dopo la vittoria: calciatori ripresi in giro per la cittàIl Crystal Palace si è concesso una notte di festa dopo la qualificazione alle semifinale di Conference League arrivata a seguito del ritorno dei quarti ... fanpage.it A Verona uno spettatore inatteso: Glasner, l’allenatore del Crystal Palace I suoi giocatori non disputano una gara ufficiale dallo scorso 19 marzo, ma il tecnico delle Eagles non vuole farsi trovare impreparato #fiorentina #crystalpalace #violanews #confere - facebook.com facebook