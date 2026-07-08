Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato le date di inizio delle competizioni per la stagione 2026-2027. La Serie D inizierà il 6 settembre 2026, la Coppa Italia il 23 agosto 2026 e il campionato Juniores il 12 settembre 2026. La squadra K Sport ha ottenuto una vittoria, con Moretti presente e Sbardella quasi.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito le seguenti date di inizio dei campionati stagione sportiva 20262027: campionato nazionale serie D 6 settembre 2026; Coppa Italia 23 agosto 2026; campionato nazionale Juniores 12 settembre 2026. Mercato. La K Sport Montecchio Gallo (serie D) si è assicurata ieri le prestazioni sportive del giovane difensore di fascia Matia Moretti (classe 2008) proveniente dalla Primavera del Torino e aspetta solo la firma per annunciare l’ingaggio di Simone Sbardella, difensore classe 1993, nella passata stagione a Pavia (serie D, girone B) e già giocatore dell’Alma Fano nella stagione 2012-13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - K Sport a segno: Moretti c’è, Sbardella quasi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Agricoltura e territorio": il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella torna in cittàIl commissario regionale di Fratelli d’Italia ha annunciato la sua partecipazione all’iniziativa “Agricoltura è territorio”, un incontro promosso dal...

Ancona E’ Sbardella il sostituto di Bonaccorsi. Ufficiale anche Messori, in attacco piace GueyeL’Ancona ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Luca Sbardella in difesa, che sostituirà Bonaccorsi passato all’Aquila.

Temi più discussi: K-SPORT MONTECCHIO GALLO. Sulla fascia arriva il giovane Valmori; KSPORT. Un giovane rinforzo per Magi; Colpo K Sport | Bonifacio; KSPORT. Un altro giovane per mister Magi.

K Sport a segno: Moretti c’è, Sbardella quasiMercato dilettanti, il difensore del Montecchio Gallo Fabbri è vicino al Rimini. Fossombrone annuncia Morganti e tratta Rotondo ... sport.quotidiano.net

#grasso #infantino che si preoccupa della disidratazione dei giocatori dopo aver piazzato i match in orari improponibili per compiacere le tv è una vetta di ipocrisia quasi commovente ora si gioca a quarti come nel basket le emittenti televisive brindano Roma x.com

K Sport scores: Moretti is there, Sbardella almostIn the amateur transfer market, Montecchio Gallo defender Fabbri is close to joining Rimini. Fossombrone announces Morganti and is negotiating with Rotondo. sport.quotidiano.net

G.NA annuncia il ritorno con il remake del brano d'esordio 'I'll Get Lost, You Go Your Way' reddit