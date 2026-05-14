Agricoltura e territorio | il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella torna in città
Il commissario regionale di Fratelli d’Italia ha annunciato la sua partecipazione all’iniziativa “Agricoltura è territorio”, un incontro promosso dal partito e previsto per sabato 16 maggio alle 9,30 al Palazzo del Teatro di Agrigento. La riunione si concentrerà sulla discussione di questioni legate all’agricoltura e al territorio locale. L’evento vedrà la presenza di rappresentanti e cittadini interessati a approfondire temi collegati al settore agricolo e alle aree rurali della zona.
Sarà il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella il principale protagonista dell’iniziativa “Agricoltura è territorio”, il confronto promosso dal partito in programma sabato 16 maggio alle 9,30 al Palazzo del Teatro di Agrigento. L’appuntamento riunirà esponenti regionali e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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