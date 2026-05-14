Agricoltura e territorio | il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella torna in città

Il commissario regionale di Fratelli d’Italia ha annunciato la sua partecipazione all’iniziativa “Agricoltura è territorio”, un incontro promosso dal partito e previsto per sabato 16 maggio alle 9,30 al Palazzo del Teatro di Agrigento. La riunione si concentrerà sulla discussione di questioni legate all’agricoltura e al territorio locale. L’evento vedrà la presenza di rappresentanti e cittadini interessati a approfondire temi collegati al settore agricolo e alle aree rurali della zona.

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Sarà il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella il principale protagonista dell’iniziativa “Agricoltura è territorio”, il confronto promosso dal partito in programma sabato 16 maggio alle 9,30 al Palazzo del Teatro di Agrigento. L’appuntamento riunirà esponenti regionali e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luca Zingaretti torna a essere il Commissario Montalbano: “Emozionante”Per chi ha amato Il Commissario Montalbano, le ultime foto condivise da Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram sono un vero colpo al cuore. Fratelli d’Italia: il nuovo commissario Mauro MarrugantiIl circolo di Fratelli d’Italia a Colle ha un nuovo commissario dopo le dimissioni di Guido Coppola per motivi personali, che non hanno niente a che... Agricoltura è Territorio: Fratelli d’Italia incontra il comparto agricoloFratelli d’Italia promuove ad Agrigento l’iniziativa Agricoltura è Territorio, un momento di confronto dedicato agli operatori del settore agricolo, alle imprese e alle comunità produttive del terri ... scrivolibero.it Acqua, agricoltura e territorio: il futuro della Maremma al centro dell'incontro alla Fiera del MadonninoIncontro 'Acqua, agricoltura e territorio' alla Fiera del Madonnino di Braccagni. In evidenza l’intervento dell’Assessore Leonardo Marras: Serve uno sforzo politico e collettivo per garantire il futu ... maremmanews.it