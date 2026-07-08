Juventus nuovo test estivo | il 31 luglio amichevole contro il Nizza

Il 31 luglio alle 18:00 si terrà un’amichevole a porte chiuse tra la squadra di calcio e il Nizza presso lo Juventus Training Center. La partita fa parte del programma di preparazione alla stagione 202627. È l’ultimo test programmato prima dell’inizio ufficiale delle competizioni. La gara è stata annunciata come parte del calendario estivo della squadra, che include già altri incontri di preparazione.

Una nuova data da cerchiare in rosso nel calendario estivo della Juventus. I bianconeri aggiungono un ulteriore appuntamento nel percorso di avvicinamento alla stagione 202627: venerdì 31 luglio alle ore 18:00, la squadra di Spalletti affronterà il Nizza in un’amichevole a porte chiuse in programma allo Juventus Training Center. Un ulteriore test importante per valutare per valutare lo stato di forma della squadra a pochi giorni dalla partenza per la tournée in Asia e Australia. Prende forma l’estate bianconera. L’incontro con la formazione francese arriverà dopo i primi due impegni della preparazione estiva. L’esordio è fissato per sabato 18 luglio contro il Basilea, nello stadio St. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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