Juve il 31 luglio test con il Nizza alla Continassa
E' stata annunciata una nuova amichevole nell'estate della Juventus. I bianconeri di Luciano Spalletti sfideranno il Nizza alla Continassa il prossimo 31 luglio, sarà l'ultimo test prima della tournèe che Locatelli e compagni affronteranno in Oriente. La gara contro i francesi, reduci da una stagione molto complicata chiusa al 16esimo posto, è stata calendarizzata dopo gli appuntamento contro Basilea (18 luglio) e Standard Liegi (25 luglio). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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