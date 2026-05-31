LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | nuovo test contro gli anatolici

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'amichevole di volley tra Italia e Turchia, la partita è stata trasmessa in diretta. La gara si è svolta con entrambe le squadre in campo, senza interruzioni significative. I giocatori hanno disputato i set, con variazioni nei punteggi durante il match. La diretta è stata aggiornata in tempo reale, seguendo lo svolgimento della partita. La cronaca è stata fornita senza commenti aggiuntivi, con focus sui punti e le azioni più rilevanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Turchia valido per la terza e ultima amichevole della nostra Nazionale di pallavolo la quale affronterà ancora gli anatolici dopo averli sconfitti  per 3-0 pochi giorni fa. Ferdinando De Giorgi, nostro commissario tecnico, continua nei suoi esperimenti in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League e continueranno con gli Europei. Dopo aver già affrontato e sconfitto, come detto, la Turchia, gli azzurri hanno battuto il Belgio nella giornata di ieri giocando... 🔗 Leggi su Oasport.it

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