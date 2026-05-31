LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | nuovo test contro gli anatolici

Notizia in breve

Durante l'amichevole di volley tra Italia e Turchia, la partita è stata trasmessa in diretta. La gara si è svolta con entrambe le squadre in campo, senza interruzioni significative. I giocatori hanno disputato i set, con variazioni nei punteggi durante il match. La diretta è stata aggiornata in tempo reale, seguendo lo svolgimento della partita. La cronaca è stata fornita senza commenti aggiuntivi, con focus sui punti e le azioni più rilevanti.