Juventus blitz per Oumar Solet | avviati i contatti con l’Udinese

Notizia in breve

La Juventus ha iniziato i contatti con l’Udinese per acquistare il difensore Oumar Solet. La società sta lavorando al restyling della linea difensiva, sotto la guida dei nuovi dirigenti Carnevali e Massara. Solet è considerato un profilo adatto per rafforzare la solidità e la fisicità del reparto arretrato. Le trattative sono in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione.