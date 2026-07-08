Juventus blitz per Oumar Solet | avviati i contatti con l’Udinese
La Juventus ha iniziato i contatti con l’Udinese per acquistare il difensore Oumar Solet. La società sta lavorando al restyling della linea difensiva, sotto la guida dei nuovi dirigenti Carnevali e Massara. Solet è considerato un profilo adatto per rafforzare la solidità e la fisicità del reparto arretrato. Le trattative sono in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione.
Juventus, caccia al difensore: avviati i contatti con l’Udinese per Oumar Solet. Il restyling della retroguardia bianconera entra nel vivo. La Juventus, sotto la direzione operativa del nuovo tandem Carnevali-Massara, ha individuato in Oumar Solet il profilo ideale per dare fisicità e solidità al reparto arretrato. Nelle ultime ore, la dirigenza bianconera ha dato una decisa accelerata, avviando i primi contatti ufficiali con l’ Udinese, club che detiene il cartellino del promettente difensore francese. Solet, il profilo perfetto per il nuovo corso. Oumar Solet è diventato in breve tempo uno degli osservati speciali dei top club italiani. La Juventus, consapevole della necessità di svecchiare e irrobustire la linea difensiva, ha messo il classe 2000 in cima alla lista delle priorità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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