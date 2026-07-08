Juve Vlahovic sente Spalletti | un incontro per scrivere il futuro

Dusan Vlahovic ha incontrato l’allenatore Spalletti per discutere del suo futuro. La situazione del calciatore resta incerta, con aggiornamenti che si susseguono ogni settimana. La trattativa coinvolge diverse squadre e il suo trasferimento non è ancora definito. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane e dalle offerte ufficiali ricevute. La questione continua a essere al centro delle discussioni nel mercato calcistico.

Torino, 8 luglio 2026 – Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei principali nodi del mercato, perché la situazione sembra cambiare di settimana in settimana. Il contratto è scaduto il 30 giugno, ma saluti ufficiali tra le parti non ce ne sono stati, anzi nelle ultime ore, dopo che la Vecchia Signora ha chiuso il suo organigramma con Frederic Massara, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Dusan e Luciano Spalletti. Insomma, una piccola porticina alla permanenza è giusto tenerla aperta. In un'epoca in cui i congedi vengono spesso affidati ai social network, il fatto che non ci siano stati saluti o messaggi di addio rappresenta una notizia. Nessun post celebrativo, nessun comunicato: un silenzio che continua ad alimentare la speranza di una possibile permanenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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