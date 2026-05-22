Calciomercato Juve | novità sul futuro di Vlahovic vertice Spalletti-Elkann e Conte… – VIDEO

Sul calciomercato della Juventus si sono susseguite nuove notizie riguardo al futuro di Vlahovic, con Eleonora Trotta che ha fornito aggiornamenti sui possibili sviluppi. È stato inoltre confermato che si è tenuto un incontro tra l’amministratore delegato della società e l’allenatore, con alcuni dettagli emersi sui temi trattati. Nelle ultime ore si è parlato anche di un vertice tra alcuni membri del club e un ex allenatore, senza ulteriori dettagli sui contenuti della riunione.

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