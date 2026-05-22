Calciomercato Juve | novità sul futuro di Vlahovic vertice Spalletti-Elkann e Conte… – VIDEO
Sul calciomercato della Juventus si sono susseguite nuove notizie riguardo al futuro di Vlahovic, con Eleonora Trotta che ha fornito aggiornamenti sui possibili sviluppi. È stato inoltre confermato che si è tenuto un incontro tra l’amministratore delegato della società e l’allenatore, con alcuni dettagli emersi sui temi trattati. Nelle ultime ore si è parlato anche di un vertice tra alcuni membri del club e un ex allenatore, senza ulteriori dettagli sui contenuti della riunione.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve, le verità di mercato di Eleonora Trotta sul futuro di Vlahovic e i retroscena sul vertice tra Spalletti, Elkann e l’ombra di Conte. Il futuro della Juventus è al centro di un vortice di voci e indiscrezioni. In un momento cruciale della stagione, caratterizzato dalla rincorsa europea e dai dubbi sulla guida tecnica, abbiamo approfondito la situazione in una esclusiva intervista rilasciata ai nostri microfoni da Eleonora Trotta, nota esperta di calciomercato. CLICCA QUI PER LA PUNTATA INTEGRALE SU YOUTUBE L’esperta ha analizzato in profondità le dinamiche societarie che stanno agitando l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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