La Juventus sta valutando un possibile rilancio nei confronti di Dusan Vlahovic, lasciando aperta la possibilità di un ritorno del giocatore. La separazione tra l’attaccante e il club potrebbe non essere definitiva, mentre l’allenatore tenta di ricucire il rapporto con il calciatore. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per discutere il futuro. La dirigenza sta decidendo come procedere in vista di eventuali sviluppi.

Il nuovo corso bianconero lascia aperta la porta al serbo Dusan Vlahovic: la dirigenza valuta un possibile rilancio. La separazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbe non essere definitiva. Nonostante la scadenza del contratto e le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, alcuni segnali lasciano pensare che un riavvicinamento sia ancora possibile. Il mancato saluto ufficiale da parte del club e l’assenza di un messaggio d’addio del centravanti alimentano l’ipotesi che entrambe le parti abbiano preferito non chiudere completamente la porta. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato A cambiare il quadro è stato anche il nuovo assetto societario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vlahovic riapre al dialogo con la Juve: Spalletti prova a ricucire, incontro decisivo in vista

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