I bianconeri cercano un grandissimo nome per la trequarti a disposizione di Spalletti: spuntano due nomi da sogno. Kenan Yildiz è troppo solo e alla Juventus dello scorso anno è mancata fantasia proprio negli ultimi metri, quando si tratta di prendere decisioni importanti e fare gol. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è adesso al lavoro per portare a Torino un grandissimo trequartista, un nome da urlo che possa permettere ai bianconeri di compiere il definitivo salto di qualità e di colmare il gap con le altre big italiane ed europee. Brahim Diaz (Ansa Foto) – calciomercato.it I nomi più caldi sono essenzialmente due ed entrambi sono vecchie conoscenze della Serie A: Brahim Diaz e Bruno Fernandes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, via all’operazione fantasia: cosa cambia tra Brahim Diaz e Bruno Fernandes

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