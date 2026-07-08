Juve via all’operazione fantasia | cosa cambia tra Brahim Diaz e Bruno Fernandes
La Juventus sta avviando un'operazione di mercato per rinforzare la trequarti, con due nomi di grande livello sul tavolo. La società cerca un giocatore che possa fare la differenza in fase offensiva, puntando su profili di alto calibro. Intanto, Kenan Yildiz si trova in una situazione di isolamento, con la squadra che riconosce la necessità di migliorare la fantasia in attacco, soprattutto negli ultimi metri.
I bianconeri cercano un grandissimo nome per la trequarti a disposizione di Spalletti: spuntano due nomi da sogno. Kenan Yildiz è troppo solo e alla Juventus dello scorso anno è mancata fantasia proprio negli ultimi metri, quando si tratta di prendere decisioni importanti e fare gol. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è adesso al lavoro per portare a Torino un grandissimo trequartista, un nome da urlo che possa permettere ai bianconeri di compiere il definitivo salto di qualità e di colmare il gap con le altre big italiane ed europee. Brahim Diaz (Ansa Foto) – calciomercato.it I nomi più caldi sono essenzialmente due ed entrambi sono vecchie conoscenze della Serie A: Brahim Diaz e Bruno Fernandes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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