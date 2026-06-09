Operazione fantasia della Juventus | ingaggiano Brahim Díaz e Alexander Sorloth

La Juventus ha avviato trattative per ingaggiare Alexander Sorloth dall’Atletico Madrid e sta valutando l’acquisto di Brahim Díaz, con consultazioni in corso con il Real Madrid. La notizia, riportata da Marca e confermata da La Gazzetta dello Sport, indica che le trattative sono in fase avanzata. Nessun dettaglio sui tempi o sulle cifre. Le operazioni sono ancora in corso e non sono stati annunci ufficiali.

Il quotidiano italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ lo informa Damiano Comolli Questo “vicino alla firma” al norvegese Alexander Sorloth (Atletico Madrid) e si consulterà con il Real Madrid per Brahim Diaz. A Torino lo sono gli intoccabili Kenan Yildiz e l’intermittente Francisco Conceiçaoe credono che Brahim Díaz potrebbe essere il loro contrappunto perfetto una volta escluso l’inserimento di Bernado Silva. “La situazione di Brahim Díaz è incerta: il nazionale marocchino aspetta di vedere se il nuovo allenatore, José Mourinho, punterà su di lui oppure su Nico Paz, Arda Güler o qualche nuovo giocatore di livello galattico I dirigenti bianconeri, che da tempo esercitano pressioni sul 26enne malaga, hanno programmato un incontro con il Real Madrid”, dice Cornacchia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Brahim Díaz shocked by what happened

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