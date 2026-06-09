La Juventus sta pianificando un attacco completamente rinnovato con l'acquisto di Brahim Diaz e Sorloth. Il club sta negoziando con il Real Madrid per il marocchino, mentre ha già definito l’accordo con il norvegese. L’operazione coinvolge anche altri giocatori come Yildiz e Conceiçao, formando un nuovo trio offensivo. La strategia si basa su un mix di giovani talenti e giocatori con esperienza internazionale.

Un po' come spalancare le finestre in una stanza chiusa da mesi. Luciano Spalletti cerca aria nuova e una scintilla per dimenticare il finale di stagione, cancellare il sesto posto e trasformare l'onta della retrocessione in Europa League in una opportunità di rilancio e successo. John Elkann ha garantito l'ennesimo sforzo economico e l'ad Damien Comolli, dopo gli errori della scorsa estate, vuole riscattarsi. La rivoluzione di Luciano parte dall'attacco. Assetto simile, ma interpretazione diversa e qualche faccia nuova. Dal 4-2-3-1 con McKennie trequartista-assaltatore al progetto di un 4-2-fantasia. Tra l'intoccabile genietto Kenan Yildiz (a sinistra) e l'intermittente Francisco Conceicao (a destra), il fioretto di Brahim Diaz, il pallino dell'ex ct una volta tramontato il sogno Bernardo Silva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, via all'operazione fantasia: attacco tutto nuovo con Brahim Diaz e Sorloth

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ULTIM’ORA Luciano Spalletti ha chiesto Brahim Díaz per rinforzare la trequarti della Juventus! L’operazione potrebbe richiedere tanto tempo poiché il marocchino vuole prima capire l’evoluzione della situazione in casa Real Madrid. @DiMarzio #Ca x.com

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