Un attaccante della Juventus desidera rimanere in squadra, ma l'allenatore ha già deciso di non contare su di lui. La società aspetta il giocatore alla Continassa alla fine di luglio, dopo le vacanze post-Mondiale con il Canada. Nonostante una tripletta al Qatar, il giocatore ha mostrato le stesse difficoltà di sempre, come gol sbagliati, errori tecnici e poca partecipazione alla manovra collettiva.

Alla Continassa è atteso per fine luglio, una volta concluse le vacanze seguite alla fine del Mondiale con il suo Canada, che, nonostante la tripletta al Qatar, ha messo in evidenza le stesse difficoltà mostrate a Torino: gol sbagliati, errori tecnici e marginalità nella manovra di squadra. Eppure, Jonathan David non ha intenzione di mollare e vuole convincere Spalletti a dargli una seconda possibilità. Il tecnico, però, oltre all'obiettivo numero uno Kolo Muani e al giovane neoacquisto Jeff Ekhator, vorrebbe un terzo centravanti diverso. E allora, come potranno conciliarsi due posizioni così distanti? Nell'ultima stagione, il rapporto tra il tecnico toscano e il centravanti canadese ha vissuto alti e bassi tipici delle montagne russe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, tra David e Spalletti è braccio di ferro: l'attaccante vuole restare, ma il tecnico l'ha già bocciato

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