Spalletti ha commentato le recenti tensioni tra la squadra e la dirigenza, affermando che “le ripartenze non sono solo in campo”. La discussione tra l’allenatore e i dirigenti si è accesa dopo le ultime sconfitte in Europa League e nel campionato, con alcune dichiarazioni che hanno alimentato il caos tra i tifosi e i media. La situazione ha portato a scontri verbali e a dubbi sulla permanenza del tecnico.

2026-05-25 00:43:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Spalletti: “Le ripartenze non sono solo in campo”. E continua: “Ora si riparte: le ripartenze non sono più solo una cosa di campo, ma ci sono anche fuori per i momenti che attraversi. Basta un episodio, un rigore sbagliato: lo scorso anno siamo andati in Champions per un rigore contro il Venezia all’ultimo, quest’anno ne abbiamo sbagliato qualcuno che è diventato particolarmente compromettente non riuscire a segnarli per la classifica. Sono cose che succedono, si va ad essere seri ragionando da persone corrette e non a tirar fuori il kit della squadra depressa, fallimento, premio, spogliatoio spaccato: sono tutti kit che si tirano fuori per parlare di cose che non riguardano il campo, il quotidiano, la continuità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Roba assurda”, tra Spalletti e l’Europa League Juve il caos Torino. “Chi ha dubbi non può restare”

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