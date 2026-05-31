L'ex giocatore e attuale commissario tecnico del Montenegro ha commentato il rendimento della Juventus, affermando che quest'anno ha fallito, nonostante l'apprezzamento per Spalletti come tecnico. Ha inoltre dichiarato che Adzic dovrebbe giocare titolare. Ha concluso esprimendo il desiderio di allenare in Italia.

Mirko Vucinic è passato dall’altro lato della linea di bordocampo: prima era il sogno degli allenatori per i suoi grandi colpi, oggi lavora quotidianamente per far crescere e sbocciare il suo Montenegro. Non avrà un attaccante come lui, ma intanto si gode i progressi di Nikola Krstovic alla prima stagione all’Atalanta e bacchetta la Juventus sul mancato utilizzo di Vasilije Adzic: "Per lui è cruciale trovare una squadra in cui giocherà 90 minuti a partita". In futuro mi piacerebbe allenare in Italia. Prima, però, cercherò di ottenere tutto ciò che voglio con la nazionale del Montenegro In attacco avete Krstovic, cresciuto parecchio all’Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vucinic: "Spalletti grande tecnico, ma la Juve quest'anno ha fallito. Adzic giochi titolare"

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