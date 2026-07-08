L’attaccante canadese ha ricevuto una decisione definitiva da parte dell’allenatore. Dopo aver segnato tre gol contro il Qatar, il suo rendimento nel Mondiale è stato giudicato insufficiente. In queste ore, si stanno valutando le prossime mosse per il suo futuro nel club. La decisione riguarda il suo ruolo all’interno della squadra e le eventuali modifiche alla rosa. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui cambiamenti specifici che verranno attuati.

Aggiornamenti importantissimi sull’attaccante canadese: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Nonostante la tripletta messa a segno contro il Qatar, quello di Jonathan David è stato un Mondiale davvero deludente. L’attaccante della Nazionale canadese ha fatto vedere davvero poco e adesso cambia di colpo anche il suo futuro alla Juventus, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso. David (AnsaFoto) – Calciomercato.it David vorrebbe rimanere alla Juventus almeno per un altro anno per dimostrare a tutti il suo valore ma – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe già arrivata la bocciatura definitiva di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, cambia il futuro di David: Spalletti ha deciso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Mou cambia il Real e Spalletti la Juventus

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Juve, Spalletti ha deciso: le ultimissime su Thuram e Yildiz

David fischiato e fuori dalla Juve: Spalletti ha scelto il suo centravantiDurante la partita contro il Verona, l’attaccante canadese è stato fischiato dai tifosi e non è stato schierato tra i titolari.

Temi più discussi: Occhi su McKennie, è il leader USA: le indiscrezioni sul futuro alla Juve; Vlahovic, caso mondiale: nessuno fa la fila e lui non ha preso atto della realtà; Calciomercato Juventus h24 - Di Gregorio prende le distanze dall'agente. Muharemovic vicino. Kolo Muani si avvicina? Mingueza non interessa più; Massara dopo la Roma riparte dalla Juventus: tutto sul nuovo ruolo e cosa cambia per Chiellini.

#Napoli, #Allegri cambia il futuro di #Lukaku? Intanto la Juve si tira fuori | CM x.com

Juve, si complica Kessie: inserimento di un’altra bigCambia di colpo il futuro del centrocampista della nazionale ivoriana che è attualmente svincolato. La Juventus continua ad osservare molto da vicino la situazione di Franck Kessie, che è attualmente ... calciomercato.it

Juventus, sfuma Lobotka? Moretto fa chiarezza: la scelta di Allegri cambia tutto anche per AnguissaLe ultime indiscrezioni sul futuro di Lobotka e Anguissa allontanano entrambi dalla Juventus: Allegri li considera centrali nel nuovo Napoli ... tuttojuve.com