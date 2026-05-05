David fischiato e fuori dalla Juve | Spalletti ha scelto il suo centravanti

Durante la partita contro il Verona, l’attaccante canadese è stato fischiato dai tifosi e non è stato schierato tra i titolari. Il tecnico ha deciso di puntare su un altro centravanti, scegliendo di far partire dall’inizio un giocatore diverso. Dusan Vlahovic, invece, non è riuscito a contribuire in modo decisivo alla rimonta della squadra. La Juventus cerca di rafforzare il reparto offensivo con una decisione chiara in vista delle prossime gare.

L’attaccante canadese continua a non convincere con la maglia bianconera: il tecnico spinge per il rinnovo di Vlahovic Dusan Vlahovic non basta alla Juventus per completare la rimonta contro il Verona e allungare nella corsa per un posto in Champions League. La ‘Vecchia Signora’ lascia due punti pesanti contro gli scaligeri già retrocessi, non andando oltre l’1-1 nella sfida dell’Allianz Stadium. Vlahovic o David: Spalletti ha scelto (Ansa) – Calciomercato.it Vlahovic solo in parte ha risolto i guai di Luciano Spalletti, che nella ripresa ha buttato nella mischia il centravanti serbo dopo il clamoroso vantaggio degli scaligeri ad opera di Bowie.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - David fischiato e fuori dalla Juve: Spalletti ha scelto il suo centravanti “David segna, Spalletti IMPAZZISCE: guarda la corsa ”||Sassuolo Juve Notizie correlate Juve-Vlahovic, aria di rinnovo: Spalletti ha scelto il suo bomberDa “corpo estraneo” a pilastro del futuro: la parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus sta per arricchirsi del capitolo più inatteso, quello del... Leggi anche: Juve, David è sempre più un caso. Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sirene di mercato per Jonathan David: 4 club interessati al centravanti della Juventus; Mendy, gol lampo in Cagliari-Atalanta ma non è la rete più veloce in Serie A; Brigata ebraica si sposta fuori dal corteo dl 25 aprile a Milano; Playoff Serie C | Juventus Next Gen- Vis Pesaro | Il commento di Brambilla. David fischiato in Juve Verona, ancora una bocciatura per il canadese. Ora i bianconeri sperano in un cambio di passo, altrimenti è cessioneDavid fischiato in Juve Verona, ancora una bocciatura per il canadese. Ora i bianconeri sperano in un cambio di passo, altrimenti è cessione ... juventusnews24.com #David fischiato in #JuveVerona Il canadese ad un bivio x.com #David fischiato in #JuveVerona Il canadese ad un bivio - facebook.com facebook