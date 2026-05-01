Domenica alle 18:00 la squadra di calcio affronterà in casa l’Hellas Verona. Sono arrivate notizie recenti sulla formazione e sui giocatori coinvolti, con particolare attenzione a due calciatori chiave. La data si avvicina e le ultime novità riguardano le decisioni tecniche prese dall’allenatore, che ha comunicato le sue scelte per la partita. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte di formazione e sui giocatori disponibili.

Domenica alle ore 18:00 i bianconeri ospiteranno l’Hellas Verona: arrivano aggiornamenti importanti dalla Continassa. La Juventus vuole tornare a vincere subito. Dopo il pareggio ottenuto nella super sfida contro il Milan (0-0), la squadra allenata da Luciano Spalletti si appresta a ospitare l’Hellas Verona nella gara valevole per la 35esima giornata di Serie A che si disputerà domenica 3 maggio alle ore 18:00. Como e Roma sono ad appena 3 lunghezze e, dunque, servono assolutamente tre punti per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Spalletti ha deciso: le ultimissime su Thuram e Yildiz

#Juventus vs #ASRoma Openda o David Spalletti ha deciso, probabile formazione

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