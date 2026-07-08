juniores e allievi regionali ecco le date

La stagione calcistica 2026-27 è iniziata il 1° luglio, con le squadre di juniores e allievi regionali che sono tornate in campo. I club hanno avuto alcune settimane per valutare i risultati della stagione precedente e pianificare le strategie per le prossime partite. Le date ufficiali delle competizioni sono state comunicate e i campionati sono stati avviati secondo il calendario stabilito.

La stagione calcistica 202627 è iniziata ufficialmente lo scorso 1 luglio, con i vari club che hanno dunque avuto se non altro il tempo di tirare le somme in merito ad obiettivi eventualmente raggiunti o mancati nel corso della precedente. E le varie società del calcio dilettantistico, accanto alle rispettive prime squadre, stanno intervenendo soprattutto sui propri settori giovanili, pianificando tra conferme e nuove arrivi. La Figc ha ufficializzato le date d’inizio dei campionati regionali delle categorie "juniores", "giovanissimi" ed "allievi". Il primo campionato a partire sarà quello "juniores", il 12 settembre. E la provincia di Prato può contare su cinque rappresentanti nel novero delle oltre cinquanta formazioni al via: CSL Prato Social Club, Montemurlo, Maliseti Seano, Viaccia e Zenith Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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