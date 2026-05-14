Giovanissimi Allievi e Juniores La storica tripletta del Grassina | Orgogliosi del lavoro compiuto
Sabato scorso, gli Juniores Regionali del Grassina hanno ottenuto una vittoria che ha completato un percorso vincente per tutte e tre le categorie giovanili della squadra: Giovanissimi, Allievi e Juniores. La tripletta della squadra, che si distingue per il colore rossoverde, rappresenta il risultato di un'intera stagione di impegno e successi. La società e i giovani atleti si sono detti soddisfatti del lavoro svolto durante l’annata.
Tre categorie, un unico colore: il rossoverde. Con l’ultima vittoria di sabato degli Juniores Regionali, il Grassina mette il punto esclamativo su una stagione irripetibile, completando un mosaico perfetto insieme a Giovanissimi e Allievi. Un tris di successi che vale un "triplete" da record, evento più unico che raro nel panorama calcistico regionale. Il Girone D si inchina alla squadra ‘perfetta’ del tecnico Lorenzo Bambi, capace di trasmettere al gruppo carisma ed esperienza, trasformando ogni partita in un passo verso la leggenda. Patron Zepponi può sorridere: il suo Grassina oggi non ha rivali. Il progetto tracciato dal dg dell’area tecnica, Giorgio Rosadini, ha dato un altro risultato immediato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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