Giovanissimi Allievi e Juniores La storica tripletta del Grassina | Orgogliosi del lavoro compiuto

Sabato scorso, gli Juniores Regionali del Grassina hanno ottenuto una vittoria che ha completato un percorso vincente per tutte e tre le categorie giovanili della squadra: Giovanissimi, Allievi e Juniores. La tripletta della squadra, che si distingue per il colore rossoverde, rappresenta il risultato di un'intera stagione di impegno e successi. La società e i giovani atleti si sono detti soddisfatti del lavoro svolto durante l’annata.

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Tre categorie, un unico colore: il rossoverde. Con l’ultima vittoria di sabato degli Juniores Regionali, il Grassina mette il punto esclamativo su una stagione irripetibile, completando un mosaico perfetto insieme a Giovanissimi e Allievi. Un tris di successi che vale un "triplete" da record, evento più unico che raro nel panorama calcistico regionale. Il Girone D si inchina alla squadra ‘perfetta’ del tecnico Lorenzo Bambi, capace di trasmettere al gruppo carisma ed esperienza, trasformando ogni partita in un passo verso la leggenda. Patron Zepponi può sorridere: il suo Grassina oggi non ha rivali. Il progetto tracciato dal dg dell’area tecnica, Giorgio Rosadini, ha dato un altro risultato immediato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanissimi, Allievi e Juniores. La storica tripletta del Grassina: "Orgogliosi del lavoro compiuto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Grassina, Giovanissimi da sballo. Ventinove vittorie in trenta gareGrande festa per i Giovanissimi Under 15 del Grassina, vincitori incontrastati del girone C del campionato provinciale Figc-Lega nazionale dilettanti. Grassina, rivive la rievocazione storica della Passione di Cristo: tante novitàBagno a Ripoli (Firenze), 1 aprile 2026 – Torna a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, la magia della rievocazione storica del Venerdì Santo. Temi più discussi: Under 17, miss Sara Colzi super. E nell’ultima partita Rondoni-gol; Under 19 Top Tournament: Cuore e Orgoglio non bastano, il Piazza saluta a testa alta; Scheda squadra Vis S. Maria delle Mole; Scheda Semprevisa - Juniores Regionali B U19 Girone D Lazio. Giovanissimi, Allievi e Juniores. La storica tripletta del Grassina: Orgogliosi del lavoro compiutoTre categorie, un unico colore: il rossoverde. Con l’ultima vittoria di sabato degli Juniores Regionali, il Grassina mette ... sport.quotidiano.net Settore giovanile. Juniores corsara. Poggibonsi ko. Oggi Allievi e U15Si è messa alle spalle le sconfitte con Scandicci e Cannara, la Juniores bianconera: la squadra di mister Bonifacio, ieri pomeriggio, ha vinto 1-2 in casa del Poggibonsi, avvicinandosi così ai ... lanazione.it