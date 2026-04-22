Settore giovanile - Il successo Tau | Allievi Elite campioni regionali

Una squadra di allievi elite del settore giovanile ha conquistato il titolo di campione regionale, segnando un traguardo importante per il club. La vittoria conferma la validità del lavoro svolto negli ultimi anni, puntando sulla crescita e sulla valorizzazione dei giovani talenti. La società esprime soddisfazione per questo risultato, frutto di impegno e dedizione di tutto il gruppo.

Una soddisfazione grande. Perché rappresenta la continuazione della tradizione vincente, coniugata alla valorizzazione dei giovani. La formazione "Allievi" del Tau (foto), con due giornate di anticipo, si è laureata campione regionale "Elite". "Complimenti a mister Paoletti, allo staff e ai collaboratori per questo traguardo che ci rende orgogliosi". Così ha scritto il club sui canali social. Un giusto riconoscimento per una vittoria ottenuta contro avversarie di valore come il Montevarchi, lo Scandicci, il Pietrasanta, il Fucecchio e molte altre. La formazione altopascese ha espresso sempre una cifra tecnica elevata, suffragata dai numeri: oltre 70 reti realizzate in una stagione trionfale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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