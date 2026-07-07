(4-4-2) E. Martinez; Molina, Romero, Lis. Martinez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. CT Scaloni. (4-4-2) Shoubir; Hany, Ibrahim, Hafez, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Hassan. CT H.Hassan Sono due i precedenti tra Argentina ed Egitto. Il primo nelle semifinali dei Giochi del 1928, con l'Argentina vittoriosa 6-0, il secondo in amichevole nel 2008, con ancora i dudamericani ad avere la meglio per 2-0. L’arbitro di Argentina-Egitto sarà il 37enne francese François Letexier. Letexier sarà affiancato dai suoi connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni in qualità di guardalinee, mentre i norvegesi Espen Eskas e Isaak Bashevkin ricopriranno rispettivamente il ruolo di quarto ufficiale e di assistente arbitrale di riserva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Argentina-Egitto, le ufficiali: Messi e Alvarez sfidano Salah e Hassan

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