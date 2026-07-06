L'Inghilterra ha vinto contro il Messico 3-2 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali. Bellingham e Kane hanno segnato, contribuendo alla vittoria. La partita si è disputata in Città del Messico e si è conclusa con il passaggio del turno per gli inglesi.

Inghilterra avanza ai quarti: battuto il Messico in un match emozionante. CITTÀ DEL MESSICO (ITALPRESS) – Gli inglesi conquistano un posto nei quarti di finale dei Mondiali, superando il Messico in una sfida ricca di adrenalina, terminata con un punteggio di 3-2. La vittoria è stata segnata dalla doppietta di Jude Bellingham e da un rigore concretizzato da Harry Kane, che hanno inflitto la prima sconfitta ai padroni di casa all’Azteca in un mondiale, interrompendo una striscia di otto successi e due pareggi. Un avvio promettente e un finale incandescente. Il match si apre con un colpo di testa di Raul Jimenez che costringe il portiere inglese Jordan Pickford a un intervento decisivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inghilterra batte Messico: Bellingham e Kane trascinano la squadra ai quarti di finale.

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England beats Mexico

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Bellingham e Kane eliminano il Messico, l'Inghilterra vola ai quartiBellingham e Kane segnano due gol e un rigore, portando l'Inghilterra alla vittoria per 3-2 contro il Messico.

Messico-Inghilterra 2-3: Bellingham e Kane esorcizzano l'Azteca, inglesi ai quartiL'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 in una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale, con gol decisivo di Kane.

Temi più discussi: Mondiali, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 all'Azteca. Succede di tutto: due rigori e due espulsioni. La doppia firma (decisiva) di Bellingham; Inghilterra-Messico 3-2, doppietta di un super Bellingham e il solito Kane: gli inglesi volano ai quarti; Bellingham e Kane eliminano il Messico: Inghilterra ai quarti contro la Norvegia; Mondiali, Inghilterra ai quarti: Messico battuto 3-2 negli ottavi.

#FIFAWorldCup L'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti. Doppietta di Bellingham al 34' e al 36' (esattamente ad 1' e 38 di distanza) e Kane al 60'. Per il Messico, reti di Guiñones e Jimenez. Dal 54', Inghilterra in 10 per un rosso a Quansah. x.com

Inghilterra-Messico 3-2, doppietta di un super Bellingham e il solito Kane: gli inglesi volano ai quartiL'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. Doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo al 34' e al 36' (esattamente ad 1 minuto ... ilmessaggero.it

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