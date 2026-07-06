Bellingham e Kane segnano due gol e un rigore, portando l'Inghilterra alla vittoria per 3-2 contro il Messico. La partita si è giocata in Città del Messico e consente alla squadra di qualificarsi ai quarti di finale. Bellingham ha realizzato una doppietta, mentre Kane ha segnato su rigore. La squadra inglese elimina così il Messico dalla competizione.

La doppietta del centrocampista e il rigore del centravanti decidono il 2-3 CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - L'Inghilterra supera l'ostacolo Messico e vola ai quarti di finale dei Mondiali al termine di una partita dalle mille emozioni: a deciderla, per il 3-2 finale, sono la doppietta di Bellingham e il rigore trasformato da Kane, che impongono alla Tricolor la prima sconfitta all'Azteca in un mondiale (dopo otto vittorie e due pareggi). Il primo squillo della partita è degli uomini di Aguirre, con un bel colpo di testa di Jimenez che trova la grande risposta di Pickford. Per un lungo tratto, questo è l'unico lampo in una partita molto bloccata, con la manovra dell'Inghilterra che appare lenta e prevedibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bellingham e Kane eliminano il Messico, l'Inghilterra vola ai quarti

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MEXICO ELIMINATES ENGLAND! Historic World Cup Upset! AI Edit

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