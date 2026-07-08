Un calciatore brasiliano ha sposato oggi a Montone, nel Perugino. La cerimonia si è svolta nel borgo arietano, che continua ad attirare personaggi noti provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport. La festa si è tenuta in una location privata, con la presenza di familiari e amici stretti. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in un contesto caratterizzato da tradizione e tranquillità. Nessun dettaglio sulla durata del matrimonio o ulteriori partecipanti è stato reso noto.

Montone (Perugia), 8 luglio 2026 – Il borgo arietano continua ad essere meta dei vip: dello spettacolo, del cinema ed ora anche del calcio. Montone è stata scelta infatti come cornice ideale per il proprio matrimonio dal noto calciatore italo-brasiliano Juan Jesus (difensore centrale, noto per la sua militanza in Italia con Inter, Roma e Napoli), convolato a nozze con Fabiana Cervelli martedì scorso. Cerimonia con pochi amici. La cerimonia, celebrata con rito civile, si è svolta nella splendida San Francesco, ex chiesa trecentesca ed ora importante museo civico, alla presenza di pochi amici. Dopo il «si», Juan e Fabiana hanno passeggiato per Montone godendosi il fascino di uno dei borghi più belli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Juan Jesus, matrimonio a Montone per il calciatore brasiliano

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Matrimonio in Umbria per Juan Jesus, lex calciatore del Napoli si sposa a Montone

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