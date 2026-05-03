Dopo un periodo di assenza per motivi personali, il difensore brasiliano è pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo. La sua assenza era stata comunicata in modo ufficiale, ma ora sembra che tutto sia stato risolto. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti con il giocatore a disposizione dell’allenatore, che potrà contare sulla sua presenza nelle prossime partite.

Per il difensore del Napoli Juan Jesus i problemi sembrano risolti. Il brasiliano, assente da giovedì per motivi personali, ha risolto ed è pronto a rientrare in gruppo da martedì, in vista del prossimo match di campionato, contro il Bologna di Italiano lunedì prossimo al Maradona. “Tornerà in campo martedì, insieme con il resto della squadra. Lasciandosi alle spalle un weekend sicuramente non facile. Juan Jesus è stato assente a Como ieri, il difensore brasiliano non si era allenato nei giorni precedenti. Alla fine Conte e lo staff tecnico hanno scelto di lasciarlo in città. Problemi personali per il difensore brasiliano, che era diventato anche irreperibile – i suoi account social erano stati temporaneamente oscurati, riattivati già nella giornata di venerdì – per qualche ora giovedì mattina e aveva spaventato compagni e guida tecnica.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allarme rientrato per Juan Jesus, il brasiliano pronto a rientrare in gruppo

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