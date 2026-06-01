Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, potrebbe trasferirsi alla Juventus. Secondo le valutazioni di Luciano Spalletti, il giocatore si è dimostrato affidabile e sarebbe una scelta adatta per i bianconeri. I numeri e le prestazioni con il Napoli supportano questa possibile operazione di mercato. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le indicazioni sono favorevoli alla sua partenza.

di Francesco Spagnolo Juan Jesus con il Napoli si è confermato un centrale di sicuro affidamento e per questo Spalletti lo accoglierebbe alla Juve. Il nome di Juan Jesus continua ad essere sul taccuino di Spalletti. Il tecnico della Juve lo ha già allenato a Roma e Napoli e lo riaccoglierebbe volentieri in bianconero. E i numeri delle ultime stagioni danno ragione all’allenatore della Vecchia Signora. Il brasiliano, ogni volta chiamato in causa, ha risposto presente ed è un giocatore di sicuro affidamento sia dal punto di vista fisico che di prestazioni. L’analisi dell’ultima stagione. Nell’annata sportiva appena conclusa, Juan Jesus ha trovato moltissimo spazio nelle rotazioni della squadra, confermandosi un elemento prezioso per la stabilità difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juan Jesus alla Juve, i numeri danno ragione a Spalletti: il brasiliano sarebbe perfetto per i bianconeri

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