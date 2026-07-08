John McEnroe chiede di introdurre la revisione video dopo aver visto un episodio dubbio di Sinner-Struff

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match tra Sinner e Struff a Wimbledon, un episodio dubbio ha attirato l’attenzione di John McEnroe in cabina di commento. Dopo aver visto l’azione, ha chiesto di introdurre la revisione video in futuro. La richiesta si è concentrata sulla possibilità di verificare decisioni arbitrali contestate durante le partite. La discussione è nata subito dopo un punto controverso, senza che siano stati forniti dettagli specifici sull’episodio.

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Un episodio particolare accaduto durante il match tra Sinner e Struff a Wimbledon ha provocato la reazione di John McEnroe in cabina di commento, chiedendo la revisione video per il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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