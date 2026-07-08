John McEnroe chiede di introdurre la revisione video dopo aver visto un episodio dubbio di Sinner-Struff

Notizia in breve

Durante il match tra Sinner e Struff a Wimbledon, un episodio dubbio ha attirato l’attenzione di John McEnroe in cabina di commento. Dopo aver visto l’azione, ha chiesto di introdurre la revisione video in futuro. La richiesta si è concentrata sulla possibilità di verificare decisioni arbitrali contestate durante le partite. La discussione è nata subito dopo un punto controverso, senza che siano stati forniti dettagli specifici sull’episodio.