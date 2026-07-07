LIVE Sinner-Struff 7-5 7-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 avanti 2-0 dopo aver annullato un set-point

Sinner ha vinto i primi due set contro Struff, con il punteggio di 7-5, 7-6, a Wimbledon 2026. Durante il match ha chiesto un intervallo per andare in bagno. Finora ha realizzato 22 vincenti e commesso altrettanti errori gratuiti. Le statistiche mostrano un rendimento non brillante e lontano dal massimo livello. Il giocatore è avanti nel match, con il terzo set ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Sinner. 22 vincenti e 22 gratuiti sin qui per Sinner. Le statistiche non mentono mai. Non è il miglior Sinner, neanche lontanamente. Ma l’importante è essere avanti di 2 set. 7-4 Sinner forza la seconda, lunga di un soffio la risposta di diritto di Struff. L’italiano si aggiudica il secondo set. Siamo già ad un’ora e 50 minuti di partita. Seconda di servizio. 6-4 Battuta vincente al centro del n.1. 5-4 Servizio vincente al centro del tedesco. 5-3 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 5-2 Ace esterno del n.1. 4-2 Servizio vincente al centro del n.1, che stringe il pugno destro. 3-2 Struff avanza e chiude con la volée alta di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Struff 7-5, 7-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 avanti 2-0 dopo aver annullato un set-point

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