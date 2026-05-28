John McEnroe ha affermato che Jannik Sinner può essere sconfitto solo se le condizioni climatiche, in particolare il caldo, gli causano problemi. Lo statunitense ha commentato anche lo scambio di battute tra lui e Alexander Zverev, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti. La dichiarazione si concentra sulla possibilità di vittoria di Sinner in relazione alle condizioni ambientali durante le partite. Non sono stati forniti altri commenti o approfondimenti sul confronto tra i due tennisti.

Lo statunitense John McEnroe ed il tedesco Alexander Zverev hanno avuto uno scambio di battute nel corso del programma The MacZone, che va in onda su TNT: l’ex tennista nordamericano ha affermato che solo un imprevisto potrebbe portare alla sconfitta di Sinner al Roland Garros, mentre il teutonico è parso più fiducioso. John McEnroe, che conduce il programma assieme al fratello Patrick, ritiene abbastanza chiuso il pronostico, a meno di fattori esterni: “ Attualmente, la cosa più probabile è che Sinner possa essere battuto solo se il caldo gli crea problemi oppure succede qualcosa di imprevisto, come un infortunio “. Alexander Zverev, invece, si dice fiducioso di poter battere Sinner:” Non è un segreto che Jannik stia giocando il miglior tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - John McEnroe: “Sinner può essere battuto solo se il caldo gli crea problemi”

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Sinner sulla terra non è più lo stesso: e ora McEnroe e Becker lo ammettono

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