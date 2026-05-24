Jasmine Paolini ha dichiarato che partecipare ai doppio non è un obbligo e sta rivedendo le sue scelte, dopo un primo turno difficile a Parigi. La tennista ha affrontato un inizio di stagione complicato e ora si concentra sul Roland Garros, con l’obiettivo di ritrovare il livello di gioco abituale. La sua partecipazione al torneo è volta a migliorare le prestazioni e a riprendere confidenza sui campi principali.

Ritrovare un raggio di luce dopo un inizio di stagione molto complicato. Jasmine Paolini si appresta a vivere il Roland Garros con la voglia di tornare ad esprimere il proprio miglior tennis per ritornare sugli abituali standard di rendimento. Non sarà però facile il compito che l’attende. In conferenza stampa la numero uno d’Italia ha affrontato diverse tematiche di sicuro interesse. Le aspettative a Parigi: “ Negli ultimi due tornei, Madrid e Roma, ho perso con giocatrici che possono giocare veramente bene. Credo che devo comunque alzare il livello, spero di avere possibilità di poterlo fare qua. Il mio primo turno non sarà facile perché la mia avversaria è molto ostica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini spiega: “Giocare il doppio non è un obbligo. Sto aggiustando il tiro, primo turno difficile a Parigi”

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