La tennista italiana affronterà Laura Siegemund nel secondo turno del Mutua Madrid Open. La partita si giocherà in un orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta sulla copertura televisiva ufficiale. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo, che si tiene nella capitale spagnola. La giocatrice italiana cerca di proseguire nel torneo dopo aver superato il primo turno.

La tennista italiana sfida Siegemund al Mutua Madrid Open: debutto nel secondo turno, programma e copertura tv ufficiale. Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo al Mutua Madrid Open 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta. Fonti ufficiali del circuito e del torneo confermano che la tennista italiana affronterà la tedesca Laura Siegemund nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini-Siegemund: match ufficiale del secondo turno. Il tabellone WTA del torneo di Madrid inserisce Paolini direttamente al secondo turno, come previsto dal format del torneo. L’azzurra debutta quindi contro Siegemund, giocatrice esperta e particolarmente insidiosa su terra battuta.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tennis: Jasmine Paolini a Madrid contro Laura Siegemung: orario e dove vederla

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