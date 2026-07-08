Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale di Wimbledon, sconfitta in due set da Marta Kostyuk. La giocatrice toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, ha perso per 6-3 6-2 sul Centre Court contro l'ucraina, numero 13 del ranking WTA e dodicesima nel tabellone. La partita si è conclusa con la vittoria di Kostyuk in circa un'ora e 20 minuti.

AGI - Si ferma nei quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Club. La 30enne toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, cede per 6-3 6-2 sul Centre Court di fronte all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 Wta e 12 del tabellone. Per Paolini sfuma così la seconda semifinale nel Major londinese dopo essere arrivata fino in fondo nel 2024, battuta poi da Barbora Krejcikova nell'ultimo atto. Eguaglia invece il suo miglior risultato in uno Slam la 24enne ucraina, capace di raggiungere la semifinale anche all'ultimo Roland Garros, dove è stata poi battuta dalla futura campionessa Mirra Andreeva. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Jasmine Paolini fermata da Marta Kostyuk in due set

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