Marcell Jacobs non parteciperà alla decima tappa della Wanda Diamond League a Montecarlo. Il campione olimpico dei 100 metri ha deciso di non correre venerdì sera, a causa di un lieve affaticamento muscolare. La scelta è stata presa in via precauzionale per evitare rischi maggiori.

Marcell Jacobs non sarà in pista venerdì sera a Montecarlo per la decima tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo ha scelto di rinunciare in via precauzionale all’appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare. L’azzurro allenato da Paolo Camossi tornerà regolarmente in pista ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze nel weekend del 25 e 26 luglio. Reduce da quattro splendide gare con miglioramenti continui tra Roma (9.99), Parigi (9.96) e Eisenstadt (9.84+2.3 in batteria e 9.67+4.1 in finale), il velocista delle Fiamme Oro – come si legge in una nota Fidal – ha preferito evitare ogni possibile rischio in vista del grande obiettivo della stagione, gli Europei di Birmingham del 10-16 agosto, dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jacobs si ferma: rinuncia a Montecarlo per un affaticamento muscolare. “Ha preferito non rischiare”

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