Si ferma Jacobs | niente meeting di Montecarlo

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcell Jacobs non parteciperà alla decima tappa della Wanda Diamond League a Montecarlo, prevista per venerdì sera. L’atleta ha deciso di non correre al Meeting Herculis per un lieve affaticamento muscolare. La decisione è stata presa in via precauzionale, senza ulteriori dettagli sulla condizione fisica. Nessuna gara per Jacobs in questa tappa del circuito internazionale.

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Marcell Jacobs non sarà in pista venerdì sera a Montecarlo per la decima tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo ha scelto di rinunciare in via precauzionale all'appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare. L'azzurro allenato da Paolo Camossi tornerà regolarmente in pista ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze nel weekend del 25 e 26 luglio. Reduce da quattro splendide gare con miglioramenti continui tra Roma (9"99), Parigi (9"96) e Eisenstadt (9"84+2.3 in batteria e 9"67+4.1 in finale), il velocista delle Fiamme Oro ha preferito evitare ogni possibile rischio in vista del grande obiettivo della stagione, gli Europei di Birmingham del 10-16 agosto, dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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