Marcell Jacobs ha comunicato che non gareggerà alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo. La decisione è stata presa senza specificare i motivi. La partecipazione alla tappa non è prevista e non sono stati annunciati i dettagli sul suo ritorno alle competizioni. La gara si svolgerà come programmato, senza la presenza dell’atleta. Non sono state fornite indicazioni su eventuali impegni futuri o modifiche al calendario.

Marcell Jacobs ha annunciato che non prenderà parte alla decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 non sarà protagonista sui 100 metri nella giornata di venerdì 10 luglio a Montecarlo, sede del sempre prestigioso Meeting Herculis, a causa di un lieve affaticamento muscolare che lo ha convinto a rinunciare all’evento lungo il cammino che conduce verso gli Europei, previsti a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Il velocista lombardo ha deciso di fermarsi a scopo precauzionale e dunque non sarà della partita sul rettilineo del Principato, dove era annunciata una sfida vibrante con il giamaicano Oblique Seville (Campione del Mondo e primatista mondiale stagionale con 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs rinuncia a Montecarlo! Cos’è successo, i motivi della scelta e quando ritorna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Marcell Jacobs a Montecarlo: orario preciso, avversari, streamingMarcell Jacobs parteciperà alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo, in programma venerdì 10 luglio alle 21.

Cos’è il record del mondo ventoso corso da Marcell Jacobs? Principe della volata nel tornado: la classifica dei tempiMarcell Jacobs ha stabilito il record del mondo sui 100 metri con vento superiore a 2,0 metri al secondo, limite massimo per validità.

Argomenti più discussi: Iapichino, nuovo record italiano nel salto in lungo; Serena Williams rinuncia al doppio di Wimbledon con Venus per il ginocchio.

Marcell Jacobs sfida il Campione del Mondo! Parata di stelle a Montecarlo: tutti gli avversari, stagionali da urloMarcell Jacobs sfiderà a viso aperto il Campione del Mondo dei 100 metri. L'appuntamento è per venerdì 10 luglio (ore 21.52) a Montecarlo, dove andrà in ... oasport.it

Diamond League: Jacobs rinuncia a MontecarloIl campione olimpico di Tokyo non sarà in pista venerdì sera nei 100 metri del Meeting Herculis: stop in via precauzionale per un lieve affaticamento muscolare. Rientro agli Assoluti di Firenze Marcel ... fidal.it