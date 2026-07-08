Jacobs costretto a fermarsi per un problema fisico | arriva la rinuncia alla Diamond League

Marcell Jacobs si è fermato a causa di un problema fisico, portando alla rinuncia alla partecipazione nella Diamond League. Dopo aver ripreso gli allenamenti con il tecnico, ha corso i 100 metri in tempi record, tra cui 9 secondi. Tuttavia, l’atleta ha dovuto interrompere gli allenamenti per motivi di salute, compromettendo il suo programma di gare. La sua assenza dalla competizione è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Un problema fisico rischia di adombrare il momento d’oro di Marcell Jacobs. L’Azzurro, tornato ad allenarsi con Coach Camossi, sta macinando tempi leggendari nei 100 metri, tra cui 9.96 a Eugene, con vento a favore. In grande forma l’Azzurro delle Fiamme Oro, ma che è costretto per alcuni giorni a fermarsi. Non parteciperà alla tappa della Diamond League di Montecarlo. Il prossimo appuntamento in calendario saranno gli Assoluti di Firenze. La nota della FIDALfidal.it – Marcell Jacobs non sarà in pista venerdì sera a Montecarlo per la decima tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo ha scelto di rinunciare in via precauzionale all’appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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