Nel 2018, il rapporto tra i due artisti si è interrotto, con J-Ax che ha spiegato di aver evitato di parlare pubblicamente di alcune questioni per via di penali milionarie. Nei mesi recenti, i due si sono riavvicinati e hanno ricostituito il sodalizio artistico, collaborando nuovamente e ottenendo successo con il brano Disco Paradise, che ha dominato le classifiche dell’estate 2023.

J-Ax ha parlato del rapporto con Fedez, svelando alcuni interessanti retroscena sulla loro rottura avvenuta nel 2018. Negli ultimi anni i due si sono ritrovati, hanno recuperato l'amicizia e il sodalizio artistico anche grazie al brano Disco Paradise con Annalisa, che è stato un tormentone dell'estate 2023. "Fu un'unione perfetta" ha detto J-Ax al podcast di Gianluca Gazzoli, ricordando gli anni di Vorrei ma non posto, Comunisti con il Rolex e dell'etichetta NewUtopia. "Lui era quello che stava arrivando, io rappresentavo la storia". Poi però qualcosa si è rotto ma a lungo nessuno aveva mai spiegato cosa fosse successo, non per un desiderio di riservatezza ma per un accordo che avevano firmato entrambi e che prevedeva delle penali milionari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - J-Ax e la lite con Fedez: "C'erano penali milionarie non potevamo raccontare nulla"

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