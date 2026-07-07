Penali milionarie J-Ax sull’accordo firmato con Fedez

J-Ax ha annunciato di aver firmato un accordo penale con Fedez, mettendo fine alla loro controversia legale. La decisione riguarda una questione di denaro e responsabilità, con un importo complessivo di diverse milioni di euro. La coppia aveva litigato pubblicamente e in tribunale, ma ora si sono accordati senza ulteriori dettagli sui termini. La notizia è stata comunicata attraverso un'intervista, senza commentare ulteriormente le motivazioni o le conseguenze della decisione.

J-Ax ha rotto il silenzio sulla rottura con Fedez, raccontando i dettagli di quello che è successo. Per anni è stata una delle domande più ricorrenti della musica italiana: perché J-Ax e Fedez hanno deciso di interrompere il loro sodalizio artistico proprio nel momento di massimo successo? Dopo tanto silenzio, è stato finalmente J-Ax a raccontare la sua versione dei fatti, svelando un retroscena rimasto finora sconosciuto. Ospite del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, il rapper milanese ha parlato della fine dell’esperienza con Newtopia, dell’amicizia con Fedez e di un accordo di riservatezza che prevedeva addirittura penali milionarie. Le sue dichiarazioni arrivano a distanza di anni dalla rottura ufficiale annunciata nell’estate del 2018 e aggiungono nuovi tasselli a una vicenda che continua ad appassionare i fan. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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J-Ax su Fedez: Siamo finiti con penali milionarie

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