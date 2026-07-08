Italpress e la Libyan News Agency hanno stretto un accordo di cooperazione. L’intesa prevede una collaborazione tra le due agenzie di stampa per lo scambio di notizie e contenuti informativi. L’accordo si inserisce nel percorso di internazionalizzazione di Italpress, che punta a rafforzare la presenza nel settore dell’informazione tra Italia e Libia. La firma è avvenuta a Palermo.

Italpress e LANA: Nasce una Nuova Collaborazione per l’Informazione tra Italia e Libia. PALERMO (ITALPRESS) – L’agenzia Italpress compie un ulteriore passo nel suo percorso di internazionalizzazione, siglando un importante accordo di cooperazione con LANA, la Libyan News Agency. Questo accordo, firmato nella sede di Palermo, rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzare il dialogo tra Italia e Libia nel settore dell’informazione. L’intesa si inserisce in una strategia più ampia di apertura verso il Mediterraneo e offre l’opportunità di un reciproco scambio di notizie, contenuti e informazioni. L’obiettivo principale è fornire una rappresentazione più diretta e accurata delle rispettive realtà nazionali, promuovendo una narrazione che superi le distorsioni del passato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italpress amplia la sua rete con un accordo strategico con la Libyan News Agency.

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