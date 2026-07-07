È stato firmato un accordo tra Italpress e LANA, l’agenzia di stampa nazionale libica, presso la sede di Palermo di Italpress. L’accordo prevede una collaborazione tra le due agenzie di stampa, segnando una nuova fase di internazionalizzazione per Italpress. La firma si è svolta ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intesa.

Nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione dell’Italpress. Nella sede di Palermo dell’agenzia è stato siglato un accordo di cooperazione con LANA, la Libyan News Agency, agenzia di stampa nazionale libica. Un’intesa che rafforza il dialogo tra Italia e Libia nel campo dell’informazione e che si inserisce in una strategia più ampia di apertura verso il Mediterraneo e i principali scenari internazionali. L’accordo prevede lo scambio reciproco di notizie, contenuti e informazioni, con l’obiettivo di favorire una rappresentazione più diretta e accurata dei rispettivi Paesi. Ma la collaborazione non si limiterà all’attività editoriale:... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Intesa tra Italpress e Lana, la Libyan News Agency, agenzia di stampa nazionale libica

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