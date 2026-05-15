Netflix estende e amplia l’accordo con la NFL

Netflix ha annunciato di aver rinnovato e ampliato il contratto con la NFL per altri quattro anni, confermando la propria partecipazione nella trasmissione di eventi sportivi. L’accordo riguarda i diritti di diffusione di alcune partite e contenuti correlati, con un’estensione che riguarda tutta la programmazione già esistente e nuovi diritti sportivi. La piattaforma di streaming continuerà a trasmettere eventi legati alla lega calcistica professionistica americana, mantenendo così una presenza stabile nel settore sportivo digitale.

Netflix ha concordato un’estensione di quattro anni del suo accordo sui diritti con la NFL, ampliando e confermando così il proprio catalogo di diritti sportivi. La stagione 2025 rappresentava l’ultimo anno dell’accordo triennale di Netflix per la trasmissione di due partite NFL il giorno di Natale. Il mese scorso Netflix ha dichiarato di essere in trattative per aggiungere altri diritti al suo catalogo, ma che avrebbe continuato a concentrarsi sugli eventi di punta del calendario della lega piuttosto che perseguire un pacchetto per l’intera stagione. Questa strategia è stata ora confermata con il nuovo contratto che copre le stagioni dal 2026 al 2029. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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